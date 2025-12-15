Дон, Горыня, Флор и История стали самыми необычными именами для детей в Москве

Фото: 123RF.com/patrykkosmider

Самыми необычными именами новорожденных в 2025 году в Москве стали Дон и Горыня, а также Флора и История. Об этом в интервью Москве 24 сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Среди мальчиков самое популярное имя Михаил. Затем идет Александр и Лев. У девочек самое популярное имя Анна. Затем идет Мария и София", – добавила она.

В июне самыми редкими именами новорожденных мальчиков в столице стали Теруч, Самирхан, Никола, Мкариус и Гнел. Среди девочек самыми редкими оказались Арьяна, Катарина-Амалия, Джахан, Афнан, Нурпейи.

В других регионах девочек называли такими редкими именами, как Эвелиса, Дивнолика, Ясминабегим, Женевьева Мари Камилль и Асуда. Новорожденных мальчиков необычно называли Ураз, Ярослав Мартуа Сихомбинг, Ильгис, Джан Лео и Абубокир.

