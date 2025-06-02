Эвелиса и Ураз стали самыми редкими именами детей в России в 2025 году

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Самыми редкими именами новорожденных с начала 2025 года стали Эвелиса и Ураз, говорится на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

В топ-5 самых редких мужских имен, помимо Ураза, вошли Ярослав Мартуа Сихомбинг, Ильгис, Джан Лео и Абубокир. Среди девочек самыми редкими, кроме Эвелисы, стали Дивнолика, Ясминабегим, Женевьева Мари Камилль и Асуда. Сколько всего детей получили данные имена не уточняется.

Самыми популярными женскими именами с начала текущего года стали София, Ева и Анна – 8 441, 7 301 и 6 930 детей соответственно. Также популярностью пользуются имена Варвара и Мария – 6 216 и 6 212 имен соответственно.

Среди мужских имена самыми популярными являются Михаил (9 788), Александр (8 657), Артем (7 753), Матвей (6 643) и Тимофей (6 318).

В Москве популярней всех за этот же период стало имя Анна (763), следом идет София (733). В топ-5 женских имен также вошли Мария (716), Ева (608) и Василиса (603). В топ-5 частых имен мальчиков в Москве входят Михаил (1 013), Александр (958), Максим (677), Лев (648) и Марк (599).

При этом самыми редкими именами новорожденных девочек в Москве стали Арьяна, Катарина-Амалия, Джахан, Афнан, Нурпейил. Среди младенцев мужского пола упоминаются Теруч, Самирхан, Никола, Мкариус и Гнел.

Ранее депутаты ГД разработали законопроект, который бы ограничивал возможность родителям давать своим детям нестандартные имена. Парламентарии предложили утвердить список разрешенных имен.

Изначально предполагалось запретить называть девочек мужскими именами, а мальчиков – женскими, но затем депутаты придумали "большой закрытый список" имен, которые разрешены.

