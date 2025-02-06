Депутат Милонов предложил отправлять к психологу за желание дать необычное имя ребенку

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Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил ЗАГСам отправлять родителей к психологу за желание дать ребенку экзотическое имя, передает Агентство "Москва".

Парламентарий также не поддержал идею создания реестра имен, разрешенных для использования в России.

"Надо все-таки исходить из такого здравого смысла, по которому невозможно прописать единого реестра. Другое дело, что если имя не соответствует нашим общим представлениям", – высказался он.

Милонов отметил, что непривычные для россиян имена могут быть распространенными у других народов. По его словам, реестр в таком случае будет очень широкий, так как туда должны будут включить традиционные христианские, мусульманские, буддистские, иудейские имена, а также традиционные имена всех живущих в стране этносов.

Депутат уточнил, что нет необходимости запрещать какие-либо имена. В качестве примера он привел многодетного отца, который своих детей назвал Финист Ясный Сокол, Василина Прекрасная Самая Замечательная.

"То есть вроде человек традиционным именем называет, а бедная девочка будет мучиться. Поэтому, думаю, что нужно все-таки при подобных экзотических именах посылать людей к психологу, который проведет с ними беседу и убедится, что это действительно глубокое убеждение, и это имеет основание", – пояснил Милонов.

Ранее СМИ писали, что уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила создать реестр имен, разрешенных для использования в РФ. По ее мнению, это поможет в дальнейшем избежать травли детей из-за необычных имен.

Между тем в Госдуме предложили разрешить детям менять свои имена, если это стало причиной буллинга. При этом согласие родителей не потребуется, нужно будет лишь предоставить доказательства травли, например свидетельства учителей. Ожидается, что новое имя будет выбираться из перечня традиционных и распространенных в России.