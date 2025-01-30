Милонов заявил, что возможность для детей менять имя приведет к "армии героев аниме"

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Возможность для детей самостоятельно менять имя приведет к появлению "армии героев аниме и футболистов". Так депутат Госдумы Виталий Милонов оценил в беседе с RT идею дать детям право менять имя из-за травли.

По словам депутата, данная проблема не является новой.

"Если раньше странные родители любили давать своим детям какие-то литературные имена, типа хоббита Фродо или волшебника Гендальфа, то сегодня, с наличием доступного интернета, фриковатых имен стало едва ли не больше. Боюсь, что наличие возможности у детей самостоятельно "переименоваться" лишь усугубит ситуацию", – считает Милонов.

Ранее стало известно, что депутаты партии "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили разрешить несовершеннолетним менять имя в рамках мер по снижению буллинга среди детей. Как отметили авторы инициативы, из-за нестандартного имени ребята могут испытывать стресс или отказываться посещать занятия в школе.

За 2023 год в Москве было зарегистрировано семь тысяч необычных имен, которые родители давали новорожденным.

