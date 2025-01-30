Депутат Даванков предложил разрешить несовершеннолетним менять свое имя

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Депутаты партии "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым выступили с инициативой разрешить несовершеннолетним менять имя в рамках мер по снижению буллинга среди детей. Они направили обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, сообщает телеграм-канал SHOT.

В последние годы родители зачастую выбирают детям нестандартные имена, которые могут стать причиной буллинга. Из-за имени дети могут испытывать стресс или отказываться посещать занятия в школе, отметил парламентарий.

За 2023 год в столице было зарегистрировано семь тысяч необычных имен, которые родители давали новорожденным. Среди них были как случайные слова, так и имена персонажей из игр и сериалов.

Депутаты предложили разрешать менять имя, если из-за него у ребенка действительно случаются проблемы в общении со сверстниками.

Между тем для борьбы с буллингом в российских школах могут начать проводить анонимные опросы. Предложение выдвинула член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

По мнению парламентария, на основе полученных в результате этих опросов данных министерство просвещения сможет сравнивать общеобразовательные организации и выявлять самые проблемные в вопросах травли школы.