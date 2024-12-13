Законопроект о профилактике буллинга будет внесен в ГД в начале 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Законопроект о профилактике буллинга будет внесен в Госдуму в начале 2025 года, рассказал председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.

В соответствии с этим документом в России может быть введена ответственность за травлю для детей и молодежи.

"Важнейший закон, который мы будем вносить в начале года, касается буллинга, травли, вопросов профилактики этой травли и ответственности за нее среди детей и молодежи", – приводит его слова ТАСС.

С соответствующей инициативой ранее выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она обратила внимание, что в России отсутствует правоприменительная практика и примеры наказания за подобные действия.

Кроме того, для борьбы с буллингом в российских школах могут начать проводить анонимные опросы. Предложение выдвинула член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

По мнению парламентария, на основе полученных в результате этих опросов данных министерство просвещения сможет сравнивать общеобразовательные организации и выявлять самые проблемные в вопросах травли школы.