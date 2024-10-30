Минпросвещения: школьники могут учиться самозащите на уроках физкультуры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Учащиеся школ могут учиться самозащите в рамках модуля "Самбо" на уроках физкультуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минпросвещения на обращение депутата Госдумы от "Новых людей" Анны Скрозниковой.

"Минпросвещения отмечает, что решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий принимает сама образовательная организация, исходя из традиций и климатических особенностей конкретного региона, материально-технических и иных условий образовательной организации, потребностей и интересов обучающихся и их родителей", – сообщили в пресс-службе Скрозниковой.

Кроме того, школы самостоятельно выбирают и вид спорта для вариативного модуля "в зависимости от наличия необходимых условий и материально-технического оснащения", среди возможных вариантов – самбо, дзюдо, спортивная борьба, ушу и киокусинкай.

Также уточняется, что в рамках предмета "Основы безопасности и защиты Родины" школьников обучают распознавать угрозы, избегать опасность и нейтрализовывать конфликты.

Ранее Скрозникова направила в Минпросвещения запрос с предложением ввести в России основы самозащиты для школьниц. Инициативу подготовили в рамках проекта "Бить надо первой". Как подчеркнула депутат, насилие в отношении женщин в семье и обществе возрастает. Это затрагивает всех, независимо от имущественного и социального положения, а самыми уязвимыми являются несовершеннолетние.