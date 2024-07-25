Депутат Скрозникова предложила ввести основы самозащиты в уроки физкультуры для школьниц

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы от "Новых людей" Анна Скрозникова направила в Минпросвещения запрос с предложением ввести в России основы самозащиты для школьниц. Инициативу подготовили в рамках проекта "Бить надо первой". Об этом сообщает РИА Новости.

"Прошу вас в пределах своей компетенции способствовать реализации комплекса мер по самозащите девушек и рассмотреть возможность разработки отдельного блока/модуля для включения в программы по физической культуре для 10–11-х классов общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования, предусматривающего обучение приемам самозащиты", – говорится в обращении.

Как подчеркнула депутат, насилие в отношении женщин в семье и обществе возрастает. Это затрагивает всех, независимо от имущественного и социального положения, а самыми уязвимыми являются несовершеннолетние.

"Как показывает практика, правоохранители не могут в полной мере оградить несовершеннолетних и женщин от разного рода насилия", – отметила Скрозникова.

Она добавила, что большинство жертв молчат, поскольку не верят в способность правоохранительных органов обеспечить их защиту от насилия.

В Москве ранее запустили акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи" для помощи женщинам, которые остались одни в беде. В дамских комнатах торговых центров появились специальные стикеры с QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра помощи женщинам и детям. В дальнейшем власти Москвы планируют разместить соответствующие стикеры в учреждениях социальной сферы и расширить помощь пострадавшим от домашнего насилия.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что за десять лет работы Кризисного центра помощи женщинам и детям сотрудники помогли более чем 2,5 тысячи женщин, которые оказались жертвами домашнего насилия. С его помощью в 87% случаев женщины прошли переобучение и нашли работу.