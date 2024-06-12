Депутаты направили в кабмин проект, определяющий понятия видов домашнего насилия

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Депутаты фракции ЛДПР отправили в кабмин РФ на заключение законопроект, который вводит понятия физического, экономического, психологического, сексуального и иного домашнего насилия. Об этом сообщил глава партии Леонид Слуцкий.

По его словам, парламентарии подробно проработали эту тему, в том числе обсудив многие вопросы с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

"Во взаимосвязи вносятся изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, усиливающие ответственность по насильственным правонарушениям и преступлениям в сфере семейно-бытовых отношений", – цитирует Слуцкого РИА Новости.

Законопроект также предусматривает понятие семейно-бытовых отношений, в котором определяется круг лиц, на которых распространяется закон: члены семьи, супруги, родители, дети, в том числе усыновленные, и лица, имеющие общих детей.

Авторы документы определяют насильственные действия физического характера в семейно-бытовых отношениях как умышленный действия, повлекшие смерть, причинившие тяжкий, средней тяжести и легкий вред здоровью, а также прочие деяния, которые причиняют вред или имеющие угрозу жизни.

Под насильственными действиями сексуального характера в данной сфере будут понимать половое сножение с применением насилия либо с угрозой его применения или иные действия сексуального характера с применением насилия, в том числе с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Депутаты своим проектом также предлагают ввести понятия насильственных действий психологического и экономического характера в сфере семейно-бытовых отношений. Первые предполагают умышленные действия, повлекшие смерть, самоубийство либо психические страдания: угрозы расправой, вымогательство, оскорбления и прочее.

Под насильственными действиями экономического характера подразумеваются угрозы лишения материального обеспечения либо иные деяния, которые причиняют вред или имеющие угрозу жизни человека вследствие ухудшения материального положения объекта насильственных действий.

Согласно законопроекту, заявления о домашнем насилии или соответствующей угрозе будут подлежать обязательному приему в органах внутренних дел, даже если у заявителя нет видимых признаков насильственных действий. После получения заявления правоохранители обязаны будут немедленно провести проверку и принять по ее результатам меры для безопасности объекта насильственных действий.

Кроме того, депутаты ЛДПР также направили на отзыв в кабмин пакет законопроектов, которые вводят повышенную уголовную и административную ответственность за домашнее насилие и клевету о нем.

В частности, парламентарии предложили повысить уголовную ответственность для членов семьи за убийство, доведение до самоубийства, угрозу убийства, вымогательство и систематическое истязание. За оскорбление и побои предполагается ввести административную ответственность.

Помимо этого, документ предполагает введение уголовной ответственности за клевету о домашнем насилии либо угрозе его совершения с наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо обязательных работ до 240 часов.

Депутаты также предложили ввести административную ответственность и в отношении должностных лиц за нарушения порядка приема заявлений и сообщений о домашнем насилии, порядка изоляции объекта насильственных действий и постановки на учет виновных в домашнем насилии лиц.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты проработать идеи по смягчению уголовной ответственности за преступления, которые были совершены без применения насилия.

До этого Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ принять меры для более эффективного расследования дел о пытках в российских тюрьмах.