Путин поручил СК РФ более эффективно расследовать пытки в колониях

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Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ принять меры для более эффективного расследования дел о пытках в российских тюрьмах. Об этом говорится в перечне поручений президента на сайте Кремля.

Своим поручением глава государства предложил в том числе передавать такие дела для предварительного следствия в главные следственные управления и следственные управления по субъектам РФ либо в центральный аппарат СК.

Такое решение было принято по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека, уточняется на сайте. Подчеркивается, что доклад по этой теме должен быть у президента до 1 июля 2024 года.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о подготовке законопроекта о наказании за пытки в колониях. Соответствующий закон был подписан российским лидером в 2022 году.

С того момента закон ужесточил наказание за пытки и истязания, совершенные представителями власти. Он предусматривает наказание до 10 лет за превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения. Те же деяния, но с применением пыток, будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.