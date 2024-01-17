Володин поручил проработать смягчение наказаний за ненасильственные преступления

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты проработать идеи по смягчению уголовной ответственности за преступления, которые были совершены без применения насилия. Об этом сообщается на сайте ГД.

Поручение было дано комитетам по госстроительству и законодательству, а также комитетам по безопасности и противодействию коррупции.

В октябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении меры пресечения в виде заключения под стражу за преступления средней тяжести. Документом предлагается заключать таких людей под стражу только в том случае, если преступления связаны с насилием.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 108 УПК РФ ("Заключение под стражу"). Документ был внесен Верховным судом России 15 июня.

В свою очередь, Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать подозреваемых в преступлениях граждан на срок до 30 суток при военном положении. Нововведение распространяется на лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. До этого максимальная продолжительность задержания в РФ составляла 48 часов.

В конце июня прошлого года в России приняли закон, который позволяет арестовывать на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. В качестве альтернативной меры предусмотрен штраф в размере 500–1 000 рублей. Если нарушение совершено с использованием транспортного средства, то наряду со штрафом возможна конфискация последнего.