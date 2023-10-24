Госдума поддержала ограничение арестов за преступления средней тяжести

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума России приняла в первом чтении законопроект об ограничении меры пресечения в виде заключения под стражу за преступления средней тяжести.

Сейчас арест может применяться по решению суда в отношении подозреваемого или обвиняемого в преступлениях, за которые предусматривается лишение свободы на срок свыше 3 лет. Законопроектом предлагается заключать таких людей под стражу только в том случае, если преступления связаны с насилием.

Арест можно применять в случае нарушения предыдущей меры пресечения либо сокрытия от суда или следственных органов, уточняется в документе. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 108 УПК РФ ("Заключение под стражу"). Документ был внесен Верховным судом России 15 июня.

Кроме того, для имеющих малолетнего ребенка женщин предлагается вовсе исключить заключение под стражу за ненасильственные преступления средней тяжести, а в обратном случае – применять арест только в исключительных случаях. Сейчас такое исключение действует для несовершеннолетних.

Если подозреваемый или обвиняемый страдает тяжелым заболеванием, подтвержденным документами, то ему также нельзя избрать меру пресечения в виде ареста, говорится в законопроекте.

Ранее Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать подозреваемых в преступлениях граждан на срок до 30 суток при военном положении. Нововведение распространяется на лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. До этого максимальная продолжительность задержания в РФ составляла 48 часов.