Путин подписал закон о возможности задержания до 30 суток в период военного положения

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Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать подозреваемых в преступлениях граждан на срок до 30 суток при военном положении. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведение распространяется на лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Согласно нововведению, если в указанный срок суд не принимает решение об избрании меры пресечения, то задержанный должен быть освобожден.

Закон вступает в силу с момента опубликования. До этого максимальная продолжительность задержания в РФ составляла 48 часов.

В конце июня в России приняли закон, который позволяет арестовывать на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. В качестве альтернативной меры предусмотрен штраф в размере 500–1 000 рублей. Если нарушение совершено с использованием транспортного средства, то наряду со штрафом возможна конфискация последнего.



Путин подписал закон об аресте на 30 суток за нарушение режима военного положения