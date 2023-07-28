Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Совет Федерации на заседании в пятницу, 28 июля, одобрил закон о повышении верхней границы призывного возраста. Таким образом, с 1 января 2024 года возраст призыва на срочную военную службу в России составит от 18 до 30 лет.

В ходе голосование документ поддержали 159 сенаторов, один парламентарий воздержался. В минувший вторник документ сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания уточнила, что изменение возрастных границ призыва никак не скажется на действующих льготах и отсрочках от службы в армии.

Принятые поправки вносят изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Так, еще одно нововведение позволяет гражданам, проходящим срочную службу, заключать на год контракты о прохождении военной службы в период мобилизации и ведения боевых действий. Находящиеся в запасе при этом смогут заключать контракты на срок менее одного года.

Также одобренный закон устанавливает, что в период мобилизации, военного положения и в военное время главы российских регионов смогут по решению президента создавать специализированные предприятия для помощи силовикам в обеспечении порядка и общественной безопасности.

Замглавы Минобороны РФ Николай Панков, присутствовавший на пятничном заседании сенаторов, между тем заметил, что поправка о призывном возрасте не затронет граждан, которым исполнилось или исполнится 27 лет в 2023 году – они автоматически будут направляться в запас.

Ранее в пятницу Совфед одобрил закон о запрете военнообязанным гражданам покидать Россию после вручения повестки. Мера направлена на обеспечение явки призывников в военкоматы.



Призывной возраст в РФ намерены увеличить с января 2024 года