Совфед инициирует отмену нормы о запрете на обжалование юристами решений военкоматов

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Совет Федерации намеревается одобрить в ходе заседания в пятницу, 28 июля, закон, запрещающий выезжать из России призывникам со дня направления им повестки. Однако сенаторы инициируют отмену содержащейся в законопроекте нормы, запрещающей пользоваться услугами юристов при обжаловании решений военкоматов, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"На Совете палаты принято решение одобрить закон на заседании Совета Федерации в пятницу, но решено, что нужно инициировать отмену этой нормы", – передает ТАСС слова сенатора.

Клишас сказал, что раньше решения призывных комиссий обжаловались полномочными представителями граждан. Согласно новым нормам, обжалование решений доступно только законным представителям. В связи с этим юристы не смогут представлять интересы призывников по доверенностям в военкоматах.

Он заявил, что сейчас необходимо устранить противоречия, поэтому в осеннюю сессию внесут отдельный законопроект.

Во вторник, 25 июля, Госдума приняла закон о запрете на выезд подлежащих призыву со дня направления повестки. Документ вносит изменения в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Теперь выезд из страны запрещается после размещения повестки в электронном реестре.

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