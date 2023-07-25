Призывникам будет запрещено покидать РФ после размещения электронной повестки

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Подлежащим призыву россиянам планируется запретить покидать страну после размещения адресованных им повесток в реестре врученных повесток. Это следует из поправок к законопроекту, который разрабатывался для предоставления права многодетным отцам заключать контракты на пребывание в мобилизационном резерве.

Согласно предложенным депутатами изменениям, запрет на выезд из РФ будет действовать с момента размещения оповещения в реестре врученных повесток. По действующим же нормам покидать страну запрещено только после фактического вручения повестки тем или иным способом.

В апреле этого года в России приняли закон об электронных повестках, согласно которому военнообязанных можно будет оповещать онлайн. Им же был введен ряд ограничений для уклонистов. В частности, таким гражданам будет запрещено покидать страну.

Единый реестр воинского учета планируется запустить уже к ближайшему осеннему призыву на службу в армию. Введение реестра в эксплуатацию планируется проводить постепенно в три этапа до 2025 года.



Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат