В России повысили возраст пребывающих в запасе на пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон, согласно которому возраст пребывания в запасе граждан РФ, имеющих воинские звания не ниже офицерских, повышается на пять лет. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.

Ранее соответствующую инициативу одобрили Госдума и Совет Федерации. Поправки предполагают внесение изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Речь идет о гражданах, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для таких военнообязанных с первым разрядом повышается с 35 до 40 лет, со вторым – с 45 до 50 лет, с третьим – с 50 до 55 лет. Разряд определяется возрастом, званием и полом.

Таким образом, срок нахождения в запасе для таких граждан приближен к офицерскому. Вместе с тем увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

До этого Минобороны России представило список заболеваний, при которых россияне, признанные ограниченно годными к военной службе, не смогут заключать контракт с Вооруженными силами РФ в условиях мобилизации. В перечень заболеваний включили ВИЧ, бронхиальную астму средней тяжести, сердечную недостаточность, гепатит В и С, туберкулез и сахарный диабет I типа.



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