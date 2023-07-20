Комитет ГД поддержал штрафы до 50 тыс рублей за неявку в военкоматы

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Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента утвердить поправку о штрафах за неявку без уважительной причины по повестке. Депутаты предложили назначить санкции до 50 тысяч рублей, следует из документов в электронной базе Госдумы.

Изменения предлагается внести в статью "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Сейчас по ней предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей.

Согласно закону "О воинской обязанности и воинской службе", уважительными причинами неявки при условии документального подтверждения являются заболевание или увечье, тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, либо участие в похоронах родных. Кроме того, к уважительным причинам относятся препятствие, появившееся после действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина.

Также комитет по госстроительству и законодательству одобрил к чтению поправку об увеличении штрафов до 500 тысяч рублей за неоказание помощи военным комиссариатам в их работе при объявлении мобилизации.

Поправка была одобрена ко второму чтению инициативы о десятикратном увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу. Новые пункты предлагается внести в КоАП. Так, для должностных лиц наказание составит от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей. Аналогичные штрафы в статье предусмотрены в том числе за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части.

Вместе с этим комитет рекомендовал принять поправку, согласно которой в РФ вырастут штрафы за непредставление в комиссариат перечня россиян, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Сейчас санкции за такое составляют от 1 до 3 тысяч рублей. Поправка предлагает увеличить их: для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 350 до 400 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что россиян могут начать ставить или снимать с воинского учета без личной явки в военкомат. С таким предложением выступили в Минобороны РФ. Уточняется, что для медицинского обследования и освидетельствования, профессионального психологического отбора и внесения изменений в документы военкомат необходимо будет посетить лично.

Рассылка цифровых повесток будет только после постановления кабмина