Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет

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Владимир Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. По словам главы государства, Запад разочарован таким положением дел.

"Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов, во всяком случае, пока, нет", – отметил он.

Путин обратил внимание, что ВСУ не помогают ни дополнительные ресурсы, ни поставки вооружений западных стран, ни направление тысяч иностранных наемников и советников. Украинские войска безуспешно пытаются прорвать оборону российской армии, добавил президент.

Он также рассказал, что "хваленая и якобы неуязвимая военная техника", поставленная Западом, уступает еще советским образцам вооружений. ВС РФ уничтожают ее на поле боя.

Путин подчеркнул, что командование спецоперации РФ на Украине действует профессионально. Он высоко оценил то, с каким мужеством, стойкостью и героизмом выполняют свой долг российские солдаты и офицеры. В свою очередь, вражеские войска несут потери в десятки тысяч человек в ходе контрнаступательных действий.

Глава российского государства также добавил, что Киев уже испытывает большие трудности при пополнении армии, несмотря на тотальную мобилизацию.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский пожаловался, что контрнаступление украинской армии идет не так быстро, как планировалось.

До этого вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что западные страны начинают уставать от конфликта на Украине. По его словам, поставлять вооружение на Украину Западу становится все труднее, также повышаются риски и расходы.



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