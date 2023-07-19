Провал контрнаступления ВСУ подтолкнет Киев к территориальным уступкам – СМИ

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Украинским властям придется пойти на территориальные уступки после окончательного провала контрнаступления ВСУ. Таким мнением поделился обозреватель Роберт Кларк в своей статье для Telegraph.

Он предрек сокрушительное поражение западным странам и Украине. Так, в данный момент украинским военным приходится крайне тяжело. К тому же против них настроен довольно важный в вооруженных конфликтах фактор – время.

По прогнозу Кларка, осенью боевые действия начнут постепенно затихать, так как приближающаяся зима подорвет способность войск вести бои высокой интенсивности. Это даст российской стороне больше времени для дальнейшего укрепления своей обороны, считает журналист.

Помимо этого, Украина столкнется с большими трудностями из-за того, что к тому моменту все внимание Запада будет приковано к предстоящим выборам в Соединенных Штатах и Великобритании.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский пожаловался, что контрнаступление украинской армии идет не так быстро, как планировалось.

До этого вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что западные страны начинают уставать от конфликта на Украине. По его словам, поставлять вооружение на Украину Западу становится все труднее, также повышаются риски и расходы.

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