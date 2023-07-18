Изможденный вид Зеленского на саммите НАТО говорит о тяжелом положении ВСУ – СМИ

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Изможденный внешний вид украинского президента Владимира Зеленского во время прошедшего саммита НАТО демонстрирует его тяжелое состояние как человека, оказавшегося на волоске от смерти. Таким мнением поделился бывший федеральный прокурор и обозреватель Джордж Пэрри в своей статье для The American Spectator.

По его словам, украинская армия находится в отчаянном положении из-за нехватки вооружения и боеприпасов, которые Запад оказался не в состоянии предоставить Киеву. Об этой же проблеме говорит решение президента США Джо Байдена о поставке ВСУ кассетных снарядов.

Пэрри отметил, что украинское контрнаступление находится в тупике, несмотря на огромное количество имевшейся техники НАТО. Так, солдаты ВСУ не смогли прорвать ни один из оборонительных рубежей российских войск, заключил эксперт.

Ранее обозреватель Габриэль Хонрада сообщил, что ПВО Украины находится в истощенном и критическом состоянии в результате последовательных ракетных и беспилотных ударов ВС России по военным объектам противника.

До этого сообщалось, что главной проблемой Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления стали минные поля на российской линии обороны.

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