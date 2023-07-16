Минные поля на линии обороны РФ стали главным препятствием в наступлении ВСУ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления стали минные поля на российской линии обороны. Об этом заявил Эндрю Крамер в материале для New York Times.

По мнению обозревателя, проблемы на пути украинской армии также создают отсутствие поддержки с воздуха и глубокая сеть оборонительных сооружений РФ.

"Но именно огромное количество мин, натяжных проволок, мин-ловушек и самодельных взрывных устройств привело к тому, что украинские солдаты увязли", – следует из материала.

По словам майора украинской армии Максима Присяжнюка, в момент, когда военный пытается обезвредить одну мину, он неизбежно наступает на ловушку, или другой снаряд. Другой военнослужащий Украины признался, что не предполагал такого количества мин в зоне боевых действий.

Автор материала также добавил, что контрнаступление ВСУ терпит неудачу с самого начала. В частности, как только украинские войска выходят за пределы досягаемости некоторых своих систем противовоздушной обороны (ПВО), они становятся уязвимыми перед авиацией РФ.

Ранее Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации на Украине. По его словам, попытки ВСУ прорвать оборону не увенчались успехом. Президент подчеркнул героизм российских военных в зоне СВО.



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