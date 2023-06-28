В Минобороны Украины заявили, что главные события контрнаступления ВСУ впереди

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что главные события так называемого контрнаступления ВСУ еще впереди, сообщает газета Financial Times.

Он не объяснил, что конкретно имел в виду, однако подчеркнул, что когда это произойдет, все это увидят. Резников также рассказал, что появление украинских бойцов в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются "главным событием" контрнаступления.

Как отметил украинский министр, полученные на сегодняшний день результаты были лишь "предварительным просмотром" предстоящего гораздо более масштабного наступления.

Резников также подтвердил, что основные воинские резервы Киева, включая большинство бригад, недавно прошедших подготовку на Западе и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще предстоит задействовать в контрнаступлении.

Ранее министр обороны Украины заявил, что ожидания от контрнаступления Украины были преувеличены, так как есть разные обстоятельства и препятствия. Глава украинского ведомства рассказал, что оборонительные линии ВС РФ, в особенности минные поля, достаточно сильны.



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