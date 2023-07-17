В СФ призовут парламенты мира осудить решение США передать Киеву кассетные боеприпасы

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Совет Федерации планирует призвать парламенты других стран осудить решение США передать Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект документа верхней палаты Федерального собрания.

"Совет Федерации обращается к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям с призывом осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, которое является очередным шагом опасной эскалации конфликта и повлечет серьезные гуманитарные последствия. <...> Выражает крайнюю обеспокоенность и осуждает вопиющее и провокационное решение администрации президента США о поставках Украине кассетных боеприпасов", – говорится в документе.

Рассмотрение соответствующего обращения запланировано на 19 июля.

Как уточнили сенаторы, такое решение США свидетельствует о бессилии из-за провала "разрекламированного" украинского контрнаступления. В документе подчеркивается, что Россия зеркально ответит на применение кассетных боеприпасов.

Сенаторы также обвинили Вашингтон в соучастии минирования обширных территорий и последующую гибель гражданского населения. В Совфеде выразили уверенность, что США не могут не сознавать "ничтожность" обещаний киевских властей применять поставляемое оружие неизбирательного действия аккуратно и ответственно.

В то же время передача кассетных снарядов не повлияет на ход СВО и выполнение ее целей и задач, резюмировали в Совфеде.

Ранее в США подтвердили, что первые партии кассетных боеприпасов прибыли на Украину. В Пентагоне

добавили, что в распоряжении Киева находятся не только американские кассетные бомбы, но и аналогичные боеприпасы, переданные другими странами.

Президент России Владимир Путин назвал передачу кассетных боеприпасов Киеву преступлением. Президент также заявил, что Вашингтон поставляет Киеву кассетные боезаряды из-за общей нехватки. Российский лидер напомнил, что ВСУ тратят за сутки боевых действий до 5–6 тысяч снарядов 155-го калибра, при этом США производят около 15 тысяч в месяц.

Илон Маск назвал лицемерием решение США поставить кассетные боеприпасы на Украину