США планируют использовать Украину для утилизации своего старого оружия – посол РФ

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Отказ американской администрации от восполнения запасов кассетных боеприпасов после их отправки Киеву свидетельствует о том, что США планируют использовать Украину для утилизации своего старого оружия. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Вашингтон хочет использовать республику для утилизации старого оружия, превратив некогда богатую и плодородную часть СССР в "могильник", где просто невозможно будет жить", – приводит слова российского дипломата ТАСС.

7 июля стало известно, что США в рамках очередного пакета военной помощи намерены поставить Украине кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на украинской территории.

Между тем уже вечером 11 июля обстрелу кассетными снарядами со стороны ВСУ подвергся город Токмак в Запорожской области.

Президент США Джо Байден рассказал, что решение отправить на Украину кассетные боеприпасы было принято из-за того, что и у Киева, и у Вашингтона заканчивались обычные снаряды. Он также признался, что подобное решение было для него непростым.

Президент России Владимир Путин назвал передачу кассетных боеприпасов Киеву преступлением. Президент также заявил, что Вашингтон поставляет Киеву кассетные боезаряды из-за общей нехватки.

Путин допустил зеркальный ответ на использование Киевом кассетных бомб