СФ одобрил повышение предельного возраста пребывания в запасе ряда граждан на 5 лет

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Совет Федерации принял закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания рядовых, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что предельный возраст данного ряда граждан, относящихся к первому разряду, увеличивается с 35 до 40 лет, ко второму – до 50, к третьему – до 55 лет. Помимо этого, повышается предельный возраст пребывания находящихся в мобилизационном резерве, в запасе. Для старших офицеров он составит 65 лет (на данный момент 60), для младших офицеров – 60 лет (сейчас 55 лет), для имеющих иные звания – 55 лет (сейчас 45 лет).

Уточняется, что для граждан запаса, которые являются высшими офицерами, предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве останется на уровне 70 лет. Закон вступит в силу 1 января 2024 года. Переходный этап продлится до 1 января 2028 года, чтобы граждане запаса постепенно уходили в отставку.

В издании объяснили, что те граждане, которым исполнится 50 лет в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, в 2025 году – до 52 лет, в 2026 году – до 53 лет, в 2027 году – до 54 лет. С 1 января 2028 года граждане с воинскими званиями прапорщиков и мичманов, рядовых, сержантов и старшин будут пребывать в запасе и в мобилизационном людском резерве до 55 лет.

Уточняется, что граждане, переведенные в отставку до 1 января 2024 года, возраст которых от 50 до 54 лет, в запас зачислены не будут. Однако по своему желанию они могут подать заявление, чтобы продолжить пребывание в запасе до достижения нового предельного возраста. Также россияне, находящиеся в запасе или на срочной службе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в операциях за пределами страны.

Ранее соответствующий закон утвердила Госдума. Под него подпадают в том числе иностранцы, они получат право подписать контракт о нахождении в резерве, если их обязанности не связаны с использованием сведений, содержащих гостайну.

Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым в ноябре прошлого года.

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