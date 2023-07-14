Госдума поддержала поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе

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Госдума поддержала поправки о повышении предельного возраста пребывания граждан с воинскими званиями в запасе до 5 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым в ноябре прошлого года.

Отмечается, что в законе "О воинской обязанности и военной службе" предлагается установить другой предельный возраст пребывания в запасе россиян, которые имеют звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Возраст вышеуказанных военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, возраст граждан, относящихся ко второму разряду, повысят с 45 до 50 лет, а для россиян из третьего разряда – с 50 до 55 лет, указано в документе.

Возраст в том числе будет увеличен для запасников, пребывающих в мобилизационном резерве. Для россиян, имеющих звание старших офицеров, он поднимется до 65 лет, для младших – 60 лет, для других граждан – до 55 лет.



Подчеркивается, что предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохранится на уровне 70 лет.

Помимо этого, ГД поддержала поправки о праве лиц с высшими офицерскими званиями и иностранцев на заключение первого контракта о пребывании в резерве.

Поправки позволят гражданам в возрасте до 67 лет заключать первый контракт о пребывании в резерве военным в званиях высших офицеров. Нормы, которые в данный момент работают в РФ, не регламентируют заключение контракта высшим офицерским составом.

Также теперь и жители других стран смогут заключать контракт, но при условии, что исполнение ими должностных обязанностей не связано с использованием сведений, составляющих гостайну.

Ранее Минобороны РФ представило список заболеваний, при которых россияне, признанные ограниченно годными к военной службе, не смогут заключать контракт с Вооруженными силами РФ в условиях мобилизации.

В этом перечне числится ВИЧ, бронхиальная астма средней тяжести, сердечная недостаточность, гепатит В и С, туберкулез и сахарный диабет I типа. Кроме того, в список попали некоторые злокачественные новообразования, эпилепсия, инсульты и их последствия.



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