Призывной возраст составит от 18 до 30 лет с 1 января 2024 года

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Призывной возраст с 1 января 2024 года установят в диапазоне с 18 до 30 лет, переходный период не предусмотрен. Об этом следует из одобренных комитетом Госдумы по обороне поправок, которые размещены в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

Нижняя планка призывного возраста останется на уровне 18 лет, как установлено текущим законодательством. При этом верхний порог увеличится до 30 лет с 1 января будущего года.

Кроме того, поправки разрешают регионам создавать по решению президента РФ унитарные предприятия для помощи силовикам в период мобилизации или военного положения.

Вместе с тем, исходя из поправок, во время мобилизации или военного положения срочники также смогут заключать контракт на год.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что повышение призывного возраста до 30 лет будет поэтапным. Ожидалось, что верхний порог призывного возраста будет ежегодно повышаться на год, пока не достигнет 30 лет.

До этого Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Как изначально указывалось в законопроекте, призывной возраст в следующем году должен был составить от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, а в 2026 году – от 21 до 30 лет.

Позже в Госдуме поддержали поправку, согласно которой возраст призыва на срочную службу устанавливается с 18 до 30 лет.

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