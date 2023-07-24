Повышение призывного возраста до 30 лет будет поэтапным – Картаполов

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Повышение призывного возраста до 30 лет будет поэтапным, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, ГД рассмотрит проект о повышении призывного возраста во втором и третьем чтениях 25 июля.

"Это будет поэтапно все. Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года", – приводит ТАСС его слова.

Ранее профильный комитет Госдумы поддержал поправку, согласно которой возраст призыва на срочную службу устанавливается с 18 до 30 лет. Изначально нижняя граница была на уровне в 21 год. Нововведения не коснутся осеннего призыва в этом году. Поправка вступит в силу с 1 января 2024 года.

До этого Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Ожидалось, что призывной возраст в следующем году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, а в 2026 году – от 21 года до 30 лет.

Госдума приняла в I чтении поправки о повышении призывного возраста