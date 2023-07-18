Политолог оценил предложение о предоставлении отсрочки от армии выпускникам педвузов

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что в предложении предоставлять выпускникам педагогических колледжей и университетов отсрочку от призыва армию при условии, что они начнут работать по профессии, есть смысл. Об этом сообщает RT.

"В этом предложении есть здравое зерно. Передача знаний подрастающему поколению – это тоже в своем роде долг Родине, который не все выпускники педвузов стремятся отдавать", – объяснил он.

Орлов подчеркнул, что от того, какие знания и ценности будут передавать выпускники, зависит не только их будущее, но и будущее России в лице детей.

Политолог отметил, что предложение актуально для школ, находящихся в отдаленных регионах или сельской местности, где многие общеобразовательные учреждения нуждаются в квалифицированных учителях.

"Именно образование определяет выбор образа жизни человека, именно понимание последствий собственных поступков способствует оздоровлению общества и формированию безопасной и комфортной среды", – резюмировал Орлов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила ввести в РФ отсрочку от службы в армии для юношей из педагогических колледжей и вузов, которые пошли работать в школы. Обращение было направлено председателю думского комитета по просвещению Ольге Казаковой.

В письме Волынец отметила, что педагоги-мужчины должны подавать пример правильного поведения мальчикам. По ее мнению, в РФ необходимо разработать комплекс мер, который помог бы увеличить количество мужчин среди трудоустраивающихся в образовательные учреждения. Также работа педагогом может быть приравнена к альтернативной службе.



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