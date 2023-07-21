Комитет ГД поддержал установление призывного возраста срочной службы с 18 до 30 лет

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Профильный комитет Госдумы поддержал поправку, согласно которой возраст призыва на срочную службу устанавливается с 18 до 30 лет. Об этом сообщает депутат Андрей Картаполов.

"Главная поправка, что верхний предел – это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет", – сказал парламентарий.

Картаполов подчеркнул, что нововведения не коснутся осеннего призыва в этом году. По словам депутата, поправка вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Как следует из инициативы, призывной возраст в следующем году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, в 2026 году – от 21 года до 30 лет.

Законопроект внесли в Госдуму члены комитета по обороне во главе с его председателем Картаполовым в марте этого года. В пояснительной записке было указано, что граждане, которые получили отсрочку до вступления закона в силу, могут пользоваться ей до истечения срока действия или до исчезновения ее оснований.

Госдума приняла в I чтении поправки о повышении призывного возраста