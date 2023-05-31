Правительство РФ одобрило проект о поэтапном повышении призывного возраста

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Российское правительство поддержало инициативу о поэтапном повышении призывного возраста, пишет РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по обороне Андрея Картаполова.

По его словам, комитет еще не получил отзыв кабмина.

В марте в Госдуму внесли инициативу о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Верхний предел призывного возраста планируют увеличить до 30 лет. Отмечалось, что переходный период предусмотрен до 2026 года.

Граждане, которые получили отсрочку до вступления закона в силу, могут пользоваться ей до истечения срока действия.

СМИ между тем выяснили, что законопроект о повышении возраста призыва попал в программу весенней сессии Думы.