В ГД рассказали, когда в РФ примут закон о повышении призывного возраста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект о повышении призывного возраста в России пока не вносили в Госдуму. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на члена комитета ГД по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева.

Он пояснил, что пока министерство обороны лишь высказало свое предложение.

"Поступит от него законопроект – будем его рассматривать. Сначала в комитете (по обороне. – Прим. ред.), а потом на пленарном заседании Госдумы", – отметил Соболев.

Он не смог назвать более точные сроки принятия законопроекта, но заверил, что это случится в текущем году.

По словам политика, России нужны обученные мобилизационные ресурсы. Он подчеркнул, что на это указывают негативные моменты проведенной в прошлом году частичной мобилизации.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил при комплектовании Вооруженных сил России поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года. При этом, по его мнению, предельный показатель стоит повысить с 27 до 30 лет.

Позже председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что повышение может произойти уже в весенний призыв. По его словам, перед этим каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования.



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