Призывной возраст в России может быть повышен уже в весенний призыв

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переход на новую систему призывного возраста в России может случиться уже в весенний призыв. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после - привести эти данные в соответствие с военным заданием", – приводит его слова "Парламентская газета".

Картаполов уточняет, что в первое время призывать будут "по смешанному типу", и под призыв могут попасть люди от 18 до 30 лет. Он считает, что полный переход к новой системе призыва займет от года до трех лет.

По словам главы думского комитета, сперва потребуется внести целый комплекс поправок в существующее законодательство.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил при комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года. Шойгу также заявил о необходимости повышения предельного возраста призыва до 30 лет.

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