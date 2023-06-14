Госдума приняла законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

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Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Так, согласно инициативе, призывной возраст в следующем году составит от 19 до 30 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в 2025 году в армию будут призываться мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, в 2026 году – от 21 года до 30 лет. Если молодой человек желает отправиться на срочную службу раньше, то он может сделать это по достижении 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.

Ранее закон был одобрен комитетом Госдумы по обороне, он также порекомендовал принять его в первом чтении.

Отмечалось, что проект о повышении возраста призывников предусматривает переходный период до 2026 года. Закон также получил поддержку от правительства РФ.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте этого года. Предел призывного возраста должен был увеличиться с 18 лет до 21 года. Его внесли на рассмотрение члены комитета ГД по обороне во главе с его председателем Андреем Картаполовым.

В пояснении было указано, что граждане, которые получили отсрочку до вступления закона в силу, могут пользоваться ей до истечения срока действия или до исчезновения ее оснований.



Комитет Госдумы по обороне обсудит поэтапное повышение призывного возраста в июне