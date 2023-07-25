15:19Общество
Госдума приняла закон о запрете на выезд призывников со дня направления повестки
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Госдума приняла закон о запрете на выезд подлежащих призыву со дня направления повестки.
Изменения вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. Согласно нововведению, запрет на выезд устанавливается в качестве временной меры, чтобы обеспечить явку гражданина в военкомат.
Соответствующее решение будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.
Кроме того, документ вносит изменения в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Теперь выезд из страны запрещается после размещения повестки в электронном реестре.
Ранее сообщалось о разработке закона, который запрещает призывникам покидать страну после размещения адресованных им повесток в электронном реестре врученных повесток.
До этого покидать Россию запрещалось только после фактического вручения повестки тем или иным способом.
Закон об электронных повестках приняли в России в апреле этого года. Единый реестр воинского учета, в свою очередь, планируется запустить уже к ближайшему осеннему призыву на службу в армию.
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