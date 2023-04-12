Минимизация ошибок: как в России будет работать реестр военнообязанных

Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на важные вопросы о реестре военнообязанных. Законопроект о его создании прошел три чтения в Госдуме 11 апреля. Что известно о работе новой системы – в материале Москвы 24.

Что за реестр?

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Реестр необходим для обновления сведений о военнообязанных и возможности рассылать электронные повестки. Согласно законопроекту, они получат юридическую силу наравне с бумажными версиями.

В реестре соберут сведения от работодателей и вузов, из портала "Госуслуги", госведомств, федеральных судов, Фонда пенсионного и социального страхования РФ, медорганизаций и местных органов власти. В системе также появятся сведения о водительском удостоверении, ИНН, СНИЛС, наличии иностранного гражданства, номер телефона, место жительства и пребывания (даже если нет регистрации), сведения об образовании и состоянии здоровья.

Кроме того, законопроект предполагает ограничения для военнообязанных. С момента получения повестки до явки в военкомат гражданину запрещен выезд из России. Если он не пришел в течение 20 дней, в личный кабинет на "Госуслугах" придет предупреждение. После этого гражданину запретят сделки с недвижимостью, оформление кредитов и ИП, регистрацию транспортных средств. Также за неявку в военкомат могут аннулировать водительские права.

Новые правила коснутся не только призывников на срочную службу, но и всех военнообязанных.

Зачем это нужно?

Новая система поможет исправить ошибки, которые были выявлены во время частичной мобилизации осенью 2022 года, объяснил Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли.

"Стало понятно, что существующую систему нужно улучшать. Собственно, сейчас и предлагается оптимизировать порядок воинского учета и призыва на срочную службу", – написал глава Минцифры.





Максут Шадаев глава Минцифры Я понимаю всю нервозность вокруг этой темы. Но задача на входе следующая – повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, – не должны их получить.

Также с появлением реестра россиянам больше не придется ходить в военкомат для постановки на учет или уточнения сведений о себе. Это будет происходить автоматически в режиме онлайн, обратил внимание Шадаев.

Отдельно он подчеркнул, что появление реестра не означает наличие планов по возобновлению мобилизационных мероприятий. По его словам, в настоящее время упор сделан на привлечение к службе контрактников на добровольных началах.

Какая информация будет в личном кабинете "Госуслуг"?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Можно будет проверить, в каком военкомате гражданин стоит на учете и оформлена ли у него отсрочка от призыва. "Если вдруг есть неточности, он всегда сможет прямо через портал подать заявление на исправление ошибок", – сказал Шадаев.

Также в личный кабинет на "Госуслугах" будет приходить электронный вариант повестки, при этом уведомление можно будет отключить, подчеркнул министр. В то же время информация, что к военнообязанному применили ограничительные меры, будет приходить в личный кабинет всегда.

А если повестка пришла при наличии отсрочки?

В теории подобных ситуаций быть не должно: данные таких граждан уберут еще на этапе составления списка рассылки. Однако если ошибка в реестре все же была допущена, повестку можно будет обжаловать через "Госуслуги", отправив подтверждающие отсрочку документы.

Тем же образом оспариваются решения об ограничениях, постановке на учет и другие спорные ситуации. Все обращения будут рассматривать ускоренно в течение пяти дней, рассказал Шадаев.

Кроме того, через "Госуслуги" можно сообщить об уважительной причине, по которой военнообязанный не смог прийти в военкомат по повестке. Например, если это произошло из-за болезни.

Когда появится реестр?

На сегодняшний день точных сроков нет – они будут определены после принятия закона. Скорее всего, единый реестр заработает в полном объеме не раньше осеннего призыва на срочную службу, предположил Шадаев.

