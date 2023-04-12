Реестр военнообязанных в РФ могут полностью запустить к осеннему призыву

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Запуск реестра военнообязанных в России возможно осуществить не раньше начала очередного осеннего призыва. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее депутаты Госдумы в окончательном, III чтении приняли законопроект о создании реестра воинского учета. Ответственность за предоставление данных о военнообязанных возложили, в том числе на МВД, ФНС, ЦИК, медицинские, образовательные и другие организации.

Реестр будет вестись в автоматизированном режиме. Оператором функционирования реестра назначили Минобороны РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментируя нововведения, заявил, что подобные уточнения не должны создавать панику в обществе. По его словам, утверждение электронного формата повесток и других нововведений не говорит о начале второй волны мобилизации. Подобным образом власти пытаются усовершенствовать систему.



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