Песков заявил, что никакой второй волны мобилизации в России нет

Фото: kremlin.ru

В России не планируется вторая волна мобилизации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ, были ли в Кремле какие-либо изменения позиции по поводу данного вопроса.

"Нет, по-прежнему не было и нет", – ответил он.

По его словам, законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом. Представитель Кремля объяснил, что существующая система нуждается в совершенствовании. Появилось много вопросов, которые необходимо разъяснить, отметил он.

"До сих пор, действительно, много вопросов: электронная рассылка, как она будет, на базе чего. Там говорится про "Госуслуги", но они не обязательны. Поэтому здесь, действительно, очень много нюансов", – подчеркнул Песков.

Он напомнил, что речь о необходимости модернизации воинского учета поднималась еще в начале спецоперации РФ на Украине, когда был выявлен ряд проблем.

Усовершенствовать систему можно с помощью цифровизации. Это сделает ее более понятной, оперативной и доступной для граждан, объяснил пресс-секретарь президента.

В Кремле считают, что обсуждение нового законопроекта не должно вызывать панику среди населения. Россияне должны понимать, что инициатива никак не связана с проведением мобилизации, подчеркнул он еще раз.

По его словам, парламентарии получают огромное количество вопросов. Задача власти состоит в том, чтобы прояснить эти вопросы, добавил Песков. Он отметил, что для этого потребуется время и терпение.

"Сейчас ведется на экспертном уровне работа, все это будет проясняться", – резюмировал он.



Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что введение новых поправок о системе воинского учета и электронных повестках никак не связано с проведением новой волны мобилизации в России.

До этого стало известно, что повестки о призыве на воинскую службу граждане начнут получать в электронном формате на портале "Госуслуги". Картаполов пояснил, что бумажные и электронные оповещения россиян будут иметь одинаковую юридическую силу. Также планируется введение оповещений при помощи заказных почтовых отправлений и их последующее дублирование в электронном виде.



ГД рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных 11 апреля

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