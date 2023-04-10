В ГД заявили, что уклонистам от призыва запретят выезд из РФ и сделки с недвижимостью

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Думские депутаты в ходе собрания рассмотрят поправки о едином реестре военнообязанных. Изменения исправят недостатки в воинском учете, которые выявили в прошлом году, передает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

"Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом. Потребуется создание единого реестра военнообязанных, который будет создан на базе государственного информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными", – поделился Картаполов.

Глава комитета добавил, что уклонисты от срочной службы будут получать цифровое уведомление с запретом на выезд с территории России. На этих людей будет наложен ряд обеспечительных мер. В случае если уклонист делает вид, что не получал повестку, то во время следующего призыва он будет обязан прийти в военный комиссариат в течение двух недель.

По словам Картаполова, если уклонист откажется приходить, то он получит цифровое уведомление с подписью главы комиссариата. В документе будет содержаться запрет на выезд из России. Впоследствии военнообязанному могут запретить водить транспортные средства, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты и другое.

Вместе с этим парламентарий заявил, что военнообязанный получит право в удаленном режиме оспорить эти решения в течение пяти дней.

Весенняя призывная кампания стартовала в РФ 1 апреля, она продлится до 15 июля. Согласно указу Владимира Путина, в государстве запланировали призвать 147 тысяч граждан, которые не находятся в запасе.

До этого начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский подчеркнул, что срочников весеннего призыва не направят в зону спецоперации.

Весенний призыв на срочную службу в России пройдет с 1 апреля по 15 июля

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