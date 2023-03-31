В планах Генштаба ВС РФ нет второй волны мобилизации – Минобороны России

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В планах Генерального штаба Вооруженных сил РФ нет второй волны мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирала Владимира Цимлянского.

Он отметил, что уже призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев вполне хватает для выполнения возложенных задач в рамках спецоперации на Украине.

Ранее Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Глава государства также поручил кабмину, региональным органам исполнительной власти и призывным комиссиям провести в стране все необходимые мероприятия, связанные с весенним призывом.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в столичных военкоматах идет плановая работа. Речь идет о призыве на срочную службу, которая не связана со спецоперацией, добавил мэр Москвы.

Собянин заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается

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