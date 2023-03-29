Собянин заявил о плановой работе в военкоматах, связанной с призывом на срочную службу

Фото: Москва 24//Евгения Смолянская

В военкоматах идет плановая работа, речь идет о призыве на срочную службу, которая не связана со спецоперацией, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

"То, что идет плановая работа в военкоматах (в Москве. – Прим. ред.), это понятно. Но речь идет о призыве на срочную службу. Это никак не связано с СВО и военной службой", – отметил мэр.

Он также добавил, что работа Единого центра поддержки участников СВО позволила охватить помощью 80% семей, 95% заданных ими вопросов были решены.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что весенний и осенний призывы на срочную службу в 2023 году пройдут по прежним правилам.

По его словам, проект закона о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года должны принять в Госдуме в рамках весенней сессии. Однако депутаты совместно с министерством обороны решили, что будет лучше, если закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Он объяснил, что это время нужно для того, чтобы военные комиссариаты уточнили состав своего призывного ресурса, пригласили потенциальных срочников и сверили их данные.



В Думу внесли законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!