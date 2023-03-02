В ГД внесли проект о запрете рекламы услуг по освобождению от службы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Члены курултая Башкирии внесли в Госдуму законопроект, предполагающий запрет рекламы, продвигающей услуги по освобождению от воинской службы. Соответствующий документ был размещен в думской электронной базе.

"В настоящее время информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур по уклонению от исполнения воинской обязанности, что провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке", – говорится в пояснительной записке к документу.

Инициативой предлагается внести поправки в Федеральный закон "О рекламе". Запрет может быть установлен на рекламу юридических, консультационных и медицинских услуг по освобождению от воинской службы.

Подобная мера, по мнению депутатов, позволит давать правовую оценку распространению информации о подобной деятельности.

Ранее стало известно, что депутаты фракции ЛДПР могут внести в ГД законопроект, согласно которому родственникам погибших военнослужащих, в том числе мобилизованных и сотрудников внутренних дел, могли бы оплачивать поездку на отдых раз в год.

Мера, помимо прочего, позволит поднять востребованность внутреннего туризма. Специалисты добавили, что инициатива также может послужить помощью в психологической реабилитации людей, которые потеряли кормильца и близкого человека.



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