Банки РФ оформили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей

Фото: Минобороны РФ

Российские банки оформили военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине, а также членам их семей кредитные каникулы на 67,5 миллиарда рублей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Центрального банка РФ.

"С конца сентября 2022 года до 31 января 2023 года банки предоставили участникам спецоперации и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 миллиарда рублей, в том числе в январе – на 3,9 миллиарда рублей по 6,8 тысячи кредитов", – отмечается в материале.

Ранее Владимир Путин утвердил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам призванных в рамках частичной мобилизации, участникам СВО на Украине и членам их семей.

Мера позволяет предоставить заемщику льготный период. В это время получивший кредит гражданин может приостановить исполнение своих денежных обязательств на определенный им самим срок, который не может превышать период военной службы. Для этого заемщик должен обратится к кредитору в течение времени действия договора кредита или займа, но не позднее 31 декабря 2023 года.



"Деньги 24": кредитные каникулы для мобилизованных

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