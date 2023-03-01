Добровольцам СВО предоставят бесплатное лечение в военных медучреждениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Участвующим в спецоперации на Украине на добровольной основе предоставят возможность бесплатного лечения в военных медицинских учреждениях. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Подписано постановление, которое дает возможность участникам добровольческих формирований – таких людей у нас немало – получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях", – сообщил председатель кабмина.

До этого Минобороны РФ утвердило для добровольцев право бесплатного проезда. Военнослужащие смогут передвигаться на безвозмездной основе на воздушном, железнодорожном, водном и автомобильном транспорте (за исключением такси).

Бесплатный проезд будет предоставляться в процессе следования к месту нахождения добровольцев, а также к месту лечения, реабилитации или медосвидетельствования и обратно. Такое право действует и при сопровождении некоторых добровольцев к месту жительства.



Кабмин готовит новые решения по социальной поддержке участников СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!