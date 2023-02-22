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22 февраля, 21:58

Общество

Минобороны РФ утвердило право бесплатного проезда для добровольцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство обороны России выпустило приказ, согласно которому утверждается право бесплатного проезда для добровольцев. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе", – говорится в приказе.

Речь идет о следующих видах транспорта:

  • железнодорожном;
  • воздушном;
  • водном;
  • автомобильном (за исключением такси).

Такое право получат добровольцы, которые помогают выполнению задач ВС РФ в периоды:

  • мобилизации;
  • военного положения;
  • военного времени;
  • вооруженных конфликтов;
  • контртеррористических операций;
  • операций за пределами РФ.

Министерство уточняет, что бесплатный проезд будет предоставляться в процессе следования к месту нахождения добровольцев, а также к месту лечения, реабилитации или медосвидетельствования и обратно. Такое право действует и при сопровождении некоторых добровольцев к месту жительства.

Льготы на проезд будут отличаться в зависимости от званий и стажа.

Ранее Владимир Путин во время послания парламенту поручил установить для военнослужащих двухнедельный отпуск раз в полгода. Речь идет в том числе о добровольцах и мобилизованных.

Глава государства подчеркнул, что участие в специальной военной операции связано с огромными нагрузками. В связи с этим, считает президент, для всех участников СВО следует узаконить отпуск в 14 дней раз в полгода, не считая времени на дорогу.

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