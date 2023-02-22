22 февраля, 21:58Общество
Минобороны РФ утвердило право бесплатного проезда для добровольцев
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство обороны России выпустило приказ, согласно которому утверждается право бесплатного проезда для добровольцев. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе", – говорится в приказе.
Речь идет о следующих видах транспорта:
- железнодорожном;
- воздушном;
- водном;
- автомобильном (за исключением такси).
Такое право получат добровольцы, которые помогают выполнению задач ВС РФ в периоды:
- мобилизации;
- военного положения;
- военного времени;
- вооруженных конфликтов;
- контртеррористических операций;
- операций за пределами РФ.
Министерство уточняет, что бесплатный проезд будет предоставляться в процессе следования к месту нахождения добровольцев, а также к месту лечения, реабилитации или медосвидетельствования и обратно. Такое право действует и при сопровождении некоторых добровольцев к месту жительства.
Льготы на проезд будут отличаться в зависимости от званий и стажа.
Ранее Владимир Путин во время послания парламенту поручил установить для военнослужащих двухнедельный отпуск раз в полгода. Речь идет в том числе о добровольцах и мобилизованных.
Глава государства подчеркнул, что участие в специальной военной операции связано с огромными нагрузками. В связи с этим, считает президент, для всех участников СВО следует узаконить отпуск в 14 дней раз в полгода, не считая времени на дорогу.
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