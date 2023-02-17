В ГД рассматривают вопрос предоставления соцгарантий бойцам ЧВК наравне с военными

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Думский комитет по обороне прорабатывает вопрос о предоставлении социальных гарантий бойцам частных военных компаний (ЧВК) наравне с остальными военнослужащими. Об этом сообщил глава комитета Андрей Картаполов.

"Вопрос этот у нас в комитете прорабатывается, мы сейчас работаем со всеми заинтересованными: федеральными органами исполнительной власти, другими структурами. Убежден, что мы выйдем в конечном итоге на необходимый результат", – цитирует его ТАСС.

Картаполов пояснил, что бойцы ЧВК смогут получить соцгарантии после внесения в законодательную базу некоторых изменений. Он также посчитал бойцов ЧВК достойными льгот, поскольку те, как и другие военнослужащие, защищают Россию.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова на встрече с Владимиром Путиным обратила внимание, что дети военнослужащих получают льготы, а дети бойцов ЧВК – нет. В ответ на это президент сообщил, что власти РФ изучают вопрос о предоставлении соцгарантий семьям бойцов ЧВК.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ возьмет на себя вопрос обеспечения добровольцев вооружением, техникой, вещевым имуществом и продовольствием. Помимо этого, министерство займется вопросом оказания медицинской помощи добровольцам, следовало из проекта приказа.



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