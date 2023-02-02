Военные РФ получают первую помощь на поле боя в течение 10 минут – Минобороны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первая медицинская помощь военнослужащим, получившим ранения, оказывается на поле боя в течение 10 минут, сообщил замначальника Главного военно-медицинского управления министерства обороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев.

Он добавил, что в течение часа раненых доставляют в медицинские учреждения и в течение суток – в госпитали.

Серговенцев отметил, что российские ВС достигли качественно новых показателей медицинского обеспечения. По его словам, комбинированная система позволяет оказывать первую помощь на поле боя и дальше в военно-полевых военных госпиталях.

"Она позволяет проводить эвакуацию при использовании всех видов транспорта, включая авиационный и железнодорожный, проводить высокотехнологичные операции, медицинскую реабилитацию в военных санаториях", – цитирует его ТАСС.

Во всех военных округах расположено 23 таких санатория. Как заметил генерал-майор, за год реабилитацию проходят 60 тысяч военнослужащих, что соответствует текущей потребности.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, принимающим участие в спецоперации на Украине.

Согласно документу, статус ветерана получат все участники добровольческих формирований, содействующих ВС РФ в ходе боевых действий на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.



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