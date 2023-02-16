Путин заявил, что власти рассмотрят вопрос помощи участникам спецоперации из ЧВК

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой заявил, что вопрос поддержки семей бойцов, которые принимают участие в спецоперации через частные военные компании (ЧВК), рассматривается российскими властями. Об этом сообщает ТАСС.

"Все: и добровольцы, и те, кто подписал контракты и проходит службу по контракту, и те, кто перешел на военную службу в рамках мобилизации, – они все выполняют свой священный долг перед Родиной, и перед Родиной в этом смысле все равны", – отметил президент.

По словам главы государства, все защитники страны должны быть равны в социальных гарантиях.

Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации.

По его словам, военнослужащие не разделяются на контрактников, мобилизованных, добровольцев и кадровых офицеров. Кириенко заявил, что все эти люди являются героями, а пока они находятся в зоне СВО, их семьям нужна поддержка.



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