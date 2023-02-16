16:07Политика
Путин заявил, что власти рассмотрят вопрос помощи участникам спецоперации из ЧВК
Фото: Минобороны РФ
Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой заявил, что вопрос поддержки семей бойцов, которые принимают участие в спецоперации через частные военные компании (ЧВК), рассматривается российскими властями. Об этом сообщает ТАСС.
"Все: и добровольцы, и те, кто подписал контракты и проходит службу по контракту, и те, кто перешел на военную службу в рамках мобилизации, – они все выполняют свой священный долг перед Родиной, и перед Родиной в этом смысле все равны", – отметил президент.
По словам главы государства, все защитники страны должны быть равны в социальных гарантиях.
Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации.
По его словам, военнослужащие не разделяются на контрактников, мобилизованных, добровольцев и кадровых офицеров. Кириенко заявил, что все эти люди являются героями, а пока они находятся в зоне СВО, их семьям нужна поддержка.
Новости часа: Госдума освободила от налога матпомощь мобилизованным
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!