Путин предложил создать госфонд для адресной поддержки ветеранов СВО

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин предложил создать государственный фонд для адресной поддержки ветеранов специальной военной операции на Украине и семей погибших военнослужащих. Такое заявление российский лидер сделал во время обращения к Федеральному собранию.

"Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции", – сказал он.

По словам президента РФ, фонды должны заняться координированием всех социальных вопросов. Каждая семья должна быть обеспечена сотрудником, который займется решением возникших задач.

Российский лидер поручил организовать работу фондов во всех регионах страны к концу 2023 года. При этом, по его словам, функционирование организаций не будет снимать ответственности со всех органов государственной власти.

До этого Путин подписал указ, согласно которому добровольцы, принимающие участие в СВО, получат статус ветерана боевых действий. Помимо этого, указом устанавливается статус инвалида боевых действий участников, получивших ранения во время выполнения задач спецоперации.



Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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